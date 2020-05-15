Magnus Carlsen’den 1 milyon dolarlık turnuva serisi

Satrancın dünyadaki bir numaralı ismi Magnus Carlsen, yüksek izlenme rakamlarına ulaşan The Carlsen Invitational turnuvasının ardından toplam 1 milyon dolar ödüllü turnuva serisi The Carlsen Tour’u açıkladı.

The Carlsen Tour, teknik olarak Grand Tour’un yerini alacak. Hatta corona salgını sebebiyle Dünya Şampiyonası’nın da ileri bir tarihe ertelenmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

The Carlsen Invitational finalinde Norveçli 1 numara Carlsen, ABD şampiyonu Hikaru Nakamura’yı çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda mağlup etmiş ve final online olarak 114 bin kişi tarafından izlenmişti.

The Carlsen Tour’un ilk ayağı The Carlsen Invitational olarak sayılacak. Turun ikinci turnuvası olacak Lindores Abbey Challenge, 19 Mayıs ile 3 Haziran arasında oynanacak. Carlsen’in bu turnuvadaki rakipleri Nakamura, Çin’in dünya 3 numarası Ding Liren ve İranlı dahi Alireza Firouzja olacak.

The Carlsen Tour, toplamda 5 turnuvayı kapsayacak ve Ağustos ayına kadar sürecek. Her turnuvanın ilki gibi yüksek izlenme oranlarına ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu.

Daha önce Grand Tour’u 2015 ile 2019 arasındaki 5 yıl süreyle Rex Sinquefield ve Garry Kasparov organize etmişti. Turnuvalar arasındaki uzun süre farkları sebebiyle 2019’a doğru izlenme oranları bir hayli düşüşe uğramıştı.