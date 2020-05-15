Lemina’nın kardeşi Noah’a PSG’den 3 yıllık sözleşme!

Galatasaray’ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina’nın 2005 doğumlu kardeşi Noah Lemina, Fransız devi Paris Saint-Germain’den aldığı 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

2018 yılında Paris Saint-Germain Akademisi’nde giren Noah Lemina, gösterdiği gelişim üzerine kulüpten 3 yıllık bir sözleşme teklifi aldı. Noah Lemina, bu sözleşme teklifini kabul etme kararı aldı.

İngiliz kulüplerinin de yakından izlediği Noah Lemina, ofansif orta saha olarak oynuyor. Fransız basınında yer alan haberlerde; Noah Lemina’non PSG U17 takımında görev alacağı da belirtildi.

Mario Lemina, 2 yıl önce kardeşi PSG Akademisi’ne kabul edildiğinde, “Bu sadece başlangıç kardeşim. Sakın pes etme.” mesajı yayınlamıştı.