Eski Galatasaraylı Lincoln’dan Rafinha ve Fenerbahçe açıklaması

Brezilya’da yayın yapan Fox Sports Radio’nun sunucusu Benjamin Back, “Rafinha’nın Çin’e gideceğine dair haber görünce hemen menajeri Cassio Lincoln’ü aradım. Lincoln, Rafinha ile Schalke’de de beraber oynadı. Aynı zamanda çok iyi arakdaşlar. Rafinha’nın sözleşmesinde bir madde olduğunu söyledi. Eğer, Brezilya dışından bir teklif gelirse, bonservis gerekmeksizin Rafinha gitmekte özgür. Ancak, Rafinha’nın Flamengo’da çok mutlu olduğunu ve sözleşmesini uzatacağını söyledi.” diyerek konuşmayı aktardı.

“Lincoln, Rafinha’ya ocak ayında Avrupa’dan bir teklif de geldiğini söyledi.” diyerek sözlerini sürdüren Back, “Fenerbahçe, Rafinha için çok ciddi bir teklif sunmuş ve transferi için ısrarcı olmuş. Ancak, Lincoln’ün söylediğine göre Rafinha, Fenerbahçe ile görüşmemiş bile.” ifadeleriyle iddiasını dile getirdi.

Benjamin Back, Lincoln’e dayandırdığı bilgiye göre Rafinha’nın Haziran 2021’de bitecek olan sözleşmesini de kısa süre içerisinde uzatacağını duyurdu. Kariyerine Londrina’da başlayan Rafinha, ardından Coritiba, Schalke, Genoa ve Bayern Münih takımlarının da formasını giydi.