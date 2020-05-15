Corona pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den açıklama!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs sonucu pozitif çıktıktan sonra vakit kaybetmeden tedavi sürecinin başladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çebi, şu ifadeleri kullandı: “Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle..”

Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.. — Ahmet Nur ÇEBİ (@AhmetNCebi) May 15, 2020

Öte yandan Başkan Çebi eşinin ve çocuklarının Twitter hesabı olmadığını belirtirken, “Eşimin ve çocuklarımın Twitter hesapları bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. Sağlıksız bilgiler yayan kişilere itimat edilmemesini rica ediyorum” dedi.

Eşimin ve çocuklarımın Twitter hesapları bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. Sağlıksız bilgiler yayan kişilere itimat edilmemesini rica ediyorum. — Ahmet Nur ÇEBİ (@AhmetNCebi) May 15, 2020

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