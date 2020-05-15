Belçika’da Club Brugge resmen şampiyon ilan edildi!

Corona virüs salgını nedeniyle uzun süredir arada olan liglerden Belçika Ligi resmi olarak tescil edildi.

Belçika Ligi’nde 29 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Club Brugge, resmen şampiyon ilan edildi. Brugge temsilcisi en yakın rakibi Gent’in 15 puan önünde lider konumda bulunuyordu. Lacivert siyahlı ekip resmi açıklamanın ardından sosyal medya hesaplarından şampiyonluk paylaşımında bulundu.

Time to celebrate! Schrap alles in je agenda en maak zondag tijd voor de grootste virtuele kampioenenmatch/show! #VRBruges pic.twitter.com/v2ViYszysW — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 15, 2020

Ligin son sırasındaki takımın küme düştüğü Belçika’da, son sırada bulunan Waasland-Beveren’in kümede kalma şansı vardı ancak sezonun tescili ile birlikte küme düştüler.

20 puanlı Waasland Beveren’in önündeki takımlar 22 puanla Oostende, 23 puanla Cercle Brugge küme düşme riskinden kurtuldular. Belçika İkinci Ligi’nde ilk 3’te yer alan OH Leuven, Virton ve Westerlo’dan birisi Waasland Beveren’in Belçika Ligi’ndeki yerini alacak. Bu takımın hangisi olacağına daha sonra karar verilecek.

Belçika’da yeni sezon için planlanan başlangıç tarihi ise 7 Ağustos oldu. Lig öncesinde olduğu gibi 16 takımlı olacak. 30 haftanın ardından play-off’a hak kazanan takımlar yeniden şampiyonluk yarışına girecek. Kısaltılan play-off süreci sadece gelecek sezon geçerli olacak.

Belçika’da federasyon uzun vadede ligi 14 takıma düşürmek istiyor.