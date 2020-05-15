Ali Koç’tan flaş açıklamalar! Süper Lig, yeni teknik direktör, transfer ve diğerleri…

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Futbol takımının yeni teknik direktöründen, transfer sürecine dair sözler sarfeden Koç, liglerin yeniden başlatılması kararıyla ilgili de konuştu. İşte Ali Koç’un açıklamalarından satır başları;

“Obradovic Fenerbahçe’de kalmak istediği sürece burası onun evidir. Bu düşünceler sezon içerisinde ona birkaç kez iletildi. Birkaç kez de kontrat uzatma talebimizi iletmemiz rağmen hocamız sezon sonunda değerlendirme yapmanın doğru olacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde hocamız Obradovic ile tekrar oturup istişare edeceğiz. Kendisi de kalmak isterse burası onun evidir.”

“NE YAZIK Kİ BU ORTAMI BAŞARAMADIK”

“Futbolda puan kayıplarının başladığı haftalarda yönetim kurulu, idari ve teknik kadronun yaşadığı konsantrasyon eksikliği, futbolcuların üzerinde olumsuz hava yaratmasına engel olamadık.. Futboldaki başarının en önemli unsurlarından biri takım içi rekabetin en üst seviyede olması. Ne yazık ki bu ortamı sağlamakta başaramadık.”

“OYUNCULARIN PSİKOLOJİSİNİ ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ ETKEN…”

“Bunu mazeret olarak söylemiyorum. Kendi hatalarımızı çekinmeden söyleyen insanlarız. Ancak hakem hataları öyle bir boyuta geldi ki, en azılı Fenerbahçe karşıtı medya mensupları ‘Fenerbahçe doğranıyor’ yorumlarını yaptı. Oyuncuların psikolojisini etkileyen en önemli etken buydu. Samandıra’da ‘ne yaparsak yapalım bizi şampiyon yapmayacaklar’ havası hakimdi. Bunu düzeltmekte biz eksik kalmış olabiliriz. Özellikle yabancı futbolculara bunu anlatmakta eksik kaldık.”

‘HERKESE TRANSFER İZNİ VERİLDİ, BİZE VERİLMEDİ’

“Transfer sürecinde lisans kurulunun birbiriyle çelişen kararları, attığımız her türlü hamleleri boşa çıkardılar. Bir nevi ‘ne yaparız da Fenerbahçe’ye transfer yaptırmayız’ şeklinde işleri yürüttüler. Mali durumu Fenerbahçe’den çok daha kötü olmasına rağmen Süper Lig’in her takımının transfer yapma izni varken transfer yapmayan tek takım olarak Fenerbahçe belirlendi. Bunu da nasıl yorumlarız bilmiyorum ama çok şey ifade ediyor.”

“TEKNİK DİREKTÖRLERDEN BİRİYLE EL SIKIŞMIŞKEN…”

“Önümüzdeki senenin planlarını yapıyoruz. Teknik direktör konusunda biz erteleme sürecinden önce de çalışmalarımız vardı. 3-4 hoca ile görüştük. Bir tanesiyle neredeyse el sıkışmışken EURO 2020’nin 2021’e atılmasıyla sekteye uğradık. Şu anda yerli-yabancı 3-4 hocayla görüşüyoruz. Genç, Türkiye’yi iyi bilen, ya da çok çabuk adapte olabilen 40-50 yaş arası, ekonomik durumlara uyum sağlayabilecek. takım içinde rekabeti sağlayabilecek, çoklu oyun anlayışı deneyebilecek türde hoca arıyoruz.”

TRANSFER VE MAAŞ İNDİRİMİ

“Transfer çalışmaları devam ediyor. FFP’den dolayı manevra alanı dar. Bonservissiz ve kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Yerli piyasaya yöneliyoruz, yabancı oyuncuları bir süre erteliyoruz. Futbolcularımıza herhangi bir maaş indirimi pazarlığı başlamamıştır. Önce borcumuzu ödeyelim istedik. Herkes bu sezonu konuşuyor ama asıl sıkıntı gelecek sezon. Zaten çökük olan futbol ekonomisi daha da kötü olacak. Yayıncı kuruluşun durumunu da bilmiyoruz.”

“ARTIK ESKİ MAAŞLAR YOK”

“Sponsorlar önümüzdeki sezon devam edemeyeceklerini ufak ufak bildirmeye başladılar. Kazancımız TL. Ama Türk Lirası ciddi değer kaybetti. Futbol sektörü girdabın içine giriyor. Şu noktada futbol ekonomisi ve kulüplerin durumu, tünelin sonundaki ışığı tam göremiyorum. Artık eski maaşlar Türk futbolunda yok. Biz 91 milyon liradan 72’ye indik. Daha da inmemiz lazım. 50’lere inmemiz lazım. Bu zaman alacaktır. Bütün oyuncularımız 3 milyon euro’nun altında alıyor. Daha da aşağı çekmemiz lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü sürecin başından beri bankalarla yapılandırmanın yeterli olmadığını ifade etmişti, bugün geldiğimiz noktada diğer kulüpler de 10 yıllık olmadan kolay kolay bu işin olmayacağını ifade ediyorlar. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz.”

LİGLERİN OYNATILMASI KARARI

“Federasyonun ‘şimdilik’ yaklaşımına katılıyorum. Hakikaten şimdilik bir şey söyleyebiliyorsunuz. 10 gün sonra ne olacak bilemiyorsunuz. Avrupa’daki ligler başlayınca ne olacağını göreceğiz. Bizde corona çıktı antrenmanları erteledik. Ama maçlar başlayınca çıkarsa ne olacak? İki hafta oynadık sıralama değişti sonra oynayamıyoruz ne olacak? Nasıl tescil edilecek? Bazı önlemler paylaşıldı ama her senaryoya göre ne yapılacağının açık açık anlatılması lazım.”

“LİGLER BAŞLAYACAKSA ASKERİ KAMP GİBİ OLMALI”

“Ligler oynanacaksa aynı takvime göre oynanmalı ve Türkiye Kupası da aynı takvime göre oynanmalı. Şahsen 2. ve 3. Lig’in ve Bölgesel Amatör Lig’in oynatılmaması gerekiyor. Bu liglerin iptal edilmesi gerekiyor. Oynanması için bir sebep yok. Ligler başlayacaksa askeri kamp gibi olmalı. Başlamadan 2-3 hafta önce futbolcular bir yerde kampa alınmalı.”

“BAZI KULÜPLER TEST YAPMADAN…”

“Bir spor adamının virüs ile enfekte olması halinde kariyerinin sona ermesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Böyle bir durumda sorumluluk kimdedir? Bütün kulüpler haftada bir test yapmalı. Bizim öğrendiğimize göre bazı kulüpler hiç test yapmadan antrenmanlara başlamış. İngiltere’de 4 milyon pound ödediler ve test yaptırmak için ekipman aldılar. Federasyon bu parayı kulüplere ödeyecek.”