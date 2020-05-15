Ahmet Özdoğan: Süper Lig için en uygun tarih 15 Ağustos

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, TFF'nin yol haritasında yanlışlar olduğunu belirtip SÖZCÜ'ye önemli açıklamalar yaptı. Özdoğan, “Rakamların ve yapay zekanın bize gösterdiği pandemi sürecinin 15 Ağustos'ta hastalık evresine döneceğidir. 15 Ağustos-15 Eylül arasında lig tamamlanır. Olimpiyat Köyü mantığı ile izole bir ortam oluşturup maçlar tek şehirde oynatılmalıdır. 18 takım Antalya'da haftada iki maçla 4 haftada ligi bitirir. 1 haftada Türkiye Kupası organizasyonu yapılır” dedi.

‘ZARAR KARŞILANMALI’

Özdoğan, şunları söyledi: “Sağlık Bakanı doğru yaptı. ‘Biz sorumluluğu almıyoruz' diyerek bu şekilde oynanmasını tasvip etmediğini ortaya koydu. TFF, nasıl ve hangi şartlarda sorumluluk aldığını açıklasın. ‘Ben nasıl dersem öyle olur' diyerek olmaz. Sporcuların, Covid-19'a yakalanması ya da yetersiz hazırlık süresinden dolayı olası ağır sakatlık yaşaması halinde TFF, kulüplerin ve futbolcuların zararını tazminat ödeyerek karşılayacak mı? Bu süreç, sadece virüs önlemi alınarak planlanamaz.”

İLGİLİ HABER Fatih Terim: Aceleci değil, temkinli olmalıyız

TOP TEMİZLİĞİ MANTIKSIZ

“İnsanı virüsten koruduktan sonra topu dezenfekte etmenin bir mantığı yok. Gerekli karantina önlemleri altında organizasyon planlaması yapıldıktan sonra ikili mücadele olsa ne olabilir? Hastalığı biten Fatih Terim'in maske takmasına bile gerek yok.”

NE YAPILACAK BELLİ DEĞİL

“Deplasmanlı denilen kontrolsüz ligde bir takım Covid'li çıktı, o takım 14 gün karantinaya alındı. Nasıl bir yol haritaları var açıklasınlar. Pandemi ortamına göre lig takvimi belirlenmeli ve lig senaryosu yazılmalı. Futbolcunun tükürüğü maç içinde var olan istemsiz bir hareket. Bunu nasıl engelleyeceksiniz?”

İLGİLİ HABER Ahmet Nur Çebi`den açıklama: Bu ortamda futbol oynanamaz