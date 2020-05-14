SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig’in başlama tarihi değişti mi? Federasyondan yeni açıklama…

Corona virüsü sebebiyle uzun zamandır oynanmayan maçlar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu açıklamada bulunmuştu. Başkan Nihat Özdemir, Türkiye'de bütün liglerin 12 Haziran’da başlayacağını belirtmişti. Ancak federasyon resmi sitesinden TFF 1. Lig ve alt liglerdeki maçların başlangıç tarihinde değişiklik yaptığını açıkladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF 1. Lig’in başlama tarihi belli oldu mu? İşte Türkiye’de futbolda atılması planlanan normalleşme adımları…

10:35 -
Haberler Alt Ligler
Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig’in başlama tarihi değişti mi? Federasyondan yeni açıklama…

Corona virüsü, hayatın normal akışında birçok şeyi etkilediği gibi futbol karşılaşmalarını da etkiledi. Ülkemizde virüsün görülmesi sonrası maçlar iptal edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da bütün liglerin başlayacağını ilan etmişti. Ancak, son yapılan açıklamaya göre bazı liglerin başlama tarihinde değişikliğe gidildi. İşte futbolun akıbeti…

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in başlama tarihi daha önce Nihat Özdemir tarafından ilan edildiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Ligin bitme tarihi olarak 26 Temmuz tarihi belirlendi. Liglerin 12 Haziran tarihinde başlamaması halinde ellerinde başka senaryoların olduğunu da söyleyen Nihat Özdemir, maçların şifreli yayınlanacağını açıkladı.

TFF 1. LİG BAŞLAMA TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'in başlangıç tarihinde değişikliğe gitti. Daha önce aynı Süper Lig gibi 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan TFF 1. Lig, yeni karar ile 19 Haziran'da başlayacak.

Ayrıca TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig maçlarının tarihi de değişti. Federasyon, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'inin yeni başlangıç tarihini 18 Temmuz olarak belirledi.

 

 