Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig’in başlama tarihi değişti mi? Federasyondan yeni açıklama…

Corona virüsü, hayatın normal akışında birçok şeyi etkilediği gibi futbol karşılaşmalarını da etkiledi. Ülkemizde virüsün görülmesi sonrası maçlar iptal edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da bütün liglerin başlayacağını ilan etmişti. Ancak, son yapılan açıklamaya göre bazı liglerin başlama tarihinde değişikliğe gidildi. İşte futbolun akıbeti…

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in başlama tarihi daha önce Nihat Özdemir tarafından ilan edildiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Ligin bitme tarihi olarak 26 Temmuz tarihi belirlendi. Liglerin 12 Haziran tarihinde başlamaması halinde ellerinde başka senaryoların olduğunu da söyleyen Nihat Özdemir, maçların şifreli yayınlanacağını açıkladı.

TFF 1. LİG BAŞLAMA TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'in başlangıç tarihinde değişikliğe gitti. Daha önce aynı Süper Lig gibi 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan TFF 1. Lig, yeni karar ile 19 Haziran'da başlayacak.

Ayrıca TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig maçlarının tarihi de değişti. Federasyon, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'inin yeni başlangıç tarihini 18 Temmuz olarak belirledi.