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Sözcü

Son dakika Beşiktaş’ta 8 kişide corona virüsü tespit edildi

Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan corona virüsü testleri neticesinde toplam 8 kişinin testi pozitif çıktı.

13:09 -
Haberler Beşiktaş
Son dakika Beşiktaş’ta 8 kişide corona virüsü tespit edildi

Beşiktaş Kulübü daha önce bir futbolcu ve bir antrenörde çıkan corona virüsünden dolayı yaptığı ikinci test sonuçlarını da açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, resmi siteden yaptığı açıklamada 8 kişinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Bu kişilerin kaçının futbolcu olduğu bilgisi paylaşılmadı. Açıklama şöyle; “13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır. Dr. Tekin Kerem Ülkü”

FENERBAHÇE’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş’ta corona virüs testleri sonucu 8 kişinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Geride bıraktığımız gün TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor’da da 4’ü futbolcu 11 kişide corona pozitif tespit edilmişti

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Son güncelleme: 13:29 14.05.2020