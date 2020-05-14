Son dakika Beşiktaş’ta 8 kişide corona virüsü tespit edildi

Beşiktaş Kulübü daha önce bir futbolcu ve bir antrenörde çıkan corona virüsünden dolayı yaptığı ikinci test sonuçlarını da açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, resmi siteden yaptığı açıklamada 8 kişinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Bu kişilerin kaçının futbolcu olduğu bilgisi paylaşılmadı. Açıklama şöyle; “13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır. Dr. Tekin Kerem Ülkü”

Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü'den Açıklama https://t.co/ptd2CfBO8G pic.twitter.com/BvvpggfR4b — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 14, 2020

FENERBAHÇE’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş’ta corona virüs testleri sonucu 8 kişinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun @Besiktas pic.twitter.com/zoNUwmif2m — Fenerbahçe SK – #EvdeKal (@Fenerbahce) May 14, 2020

Geride bıraktığımız gün TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor’da da 4’ü futbolcu 11 kişide corona pozitif tespit edilmişti

İLGİLİ HABER BB Erzurumspor`da şüpheli 12 kişinin corona testi sonuçlandı!