Sivasspor’da Hakan Arslan sakatlığından dolayı 8 hafta yok

Sivasspor'un 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Arslan, sağ dizindeki menisküs hasarı nedeniyle ameliyat oldu. Hakan’ın 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sivasspor’un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sezon içerisinde sağ dizinde sıvı birikmesi ve ağrı şikâyeti olan futbolcumuz Hakan Arslan’a menisküs hasarı tanısı konulmuş ve tedavisi başlanarak korona virüs pandemisi sürecine kadar antrenmanlara ve müsabakalara devam etmesi sağlanmıştır.

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Ancak pandemi izolasyon döneminde bireysel çalışmalarına sürekli devam eden oyuncumuzun dizindeki şikayetleri artmaya başladı ve sağlık ekibimizce yapılan kontrollerde dizindeki hasarının arttığı görüldü. Oyuncumuza cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi.

Hakan Arslan, bugün sabah saatlerinde Kayseri Acıbadem Hastanesinde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından sağ dizindeki menisküs hasarı nedeniyle ameliyat edildi. Oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakaya hazır hale gelmesini planlanmaktadır.”