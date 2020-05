Nurmagomedov’un babası corona virüsüne yakalandı! Durumu ciddi

Karma dövüş sporcusu UFC hafifi sıklet şampiyonluk kemerini elinde bulunduran Khabib Nurmagomedov, zor günler geçiriyor. Corona virüsüne yakalanan babası Abdulmanap Nurmagomedov’un sağlık durumunun ciddi olması nedeniyle yıkılan yıldız sporcu, zorlu süreci atlatmaya çalışıyor.

Zatürre şüphesi ile kaldırıldığı hastanede corona virüsü testi pozitif çıkan 57 yaşındaki Abdulmanap Nurmagomedov’un, daha sonra Dağıstan’da bulunan askeri bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Tedavi altına alınan Abdulmanap Nurmagomedov’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Khabib Nurmagomedov’un ezeli rakibi Conor McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıldız sporcuya destek verdi. 2019 yılında karşılaştıkları maç öncesi ve sonrasında Khabib Nurmagomedov hakkında sert sözler sarf eden McGregor, zorlu günlerinde ezeli rakibini yalnız bırakmadı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan McGregor, “Abdulmanap Nurmagomedov’un sağlığına kavuşması için dua ediyorum. O bildiklerimizin çok ötesinde biri… O bir askeri dahi… Haberi aldığımda çok üzüldüm. Dualarım Nurmagomedov ile birlikte” yazdı.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know. A true martial genius! Very saddened upon hearing this news tonight. Praying for the Nurmagomedov family at this time https://t.co/OVklQphPgN

