Mike Tyson sürprizi! Resmen duyuruldu

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörleri arasında gösterilen Mike Tyson, son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla ne kadar formda olduğunu göstermişti. Videoların yayınlanmasından sonra tekrar dövüşmesi için teklif üstüne teklif alan efsane boksörün, sunucu olarak ringlere geri döneceği açıklandı.

AEW TNT Championship adlı televizyon için yayınlanan Amerikan güreşi programının finaline sürpriz konuk olarak katılacak olan Mike Tyson, eldivenleri yeniden giymese de, ringlerin havasını bir kez daha solumuş olacak. ‘Double or Nothing’ adı verilen Cody Rhodes ve Lance Archer arasında 23 Mayıs tarihinde yapılacak final karşılaşmasında Mike Tyson, mikrofonun başına geçecek.

Mike Tyson’ın programı sunacağı programı düzenleyen All Elite Wrestling organizasyon şirketi tarafından Twitter’dan duyuruldu. Yapılan açıklamada “Demir Mike Tyson, Cody Rhodes ve Lance Archer arasında yapılacak ve şampiyonu belirleyecek ‘Double or Nothing’ final maçında sunucu olarak karşınızda olacak” denildi.

İşte yapılan paylaşım:

Iron @MikeTyson will be at Double or Nothing to present the #TNTChampionship to the winner of the finals between @CodyRhodes & @LanceHoyt.

Order Double or Nothing on all major cable & satellite providers / @BRLive / @FITETV (International Fans Only) #AEWDoN pic.twitter.com/J5sIrcvUXQ

— All Elite Wrestling (@AEWrestling) May 14, 2020