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Mike Tyson sürprizi! Resmen duyuruldu

Son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla gündeme gelen efsane boksör Mike Tyson ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

SKOR DIŞ HABER
12:46 -
Haberler Boks
Mike Tyson sürprizi! Resmen duyuruldu

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörleri arasında gösterilen Mike Tyson, son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla ne kadar formda olduğunu göstermişti. Videoların yayınlanmasından sonra tekrar dövüşmesi için teklif üstüne teklif alan efsane boksörün, sunucu olarak ringlere geri döneceği açıklandı.

AEW TNT Championship adlı televizyon için yayınlanan Amerikan güreşi programının finaline sürpriz konuk olarak katılacak olan Mike Tyson, eldivenleri yeniden giymese de, ringlerin havasını bir kez daha solumuş olacak. ‘Double or Nothing’ adı verilen Cody Rhodes ve Lance Archer arasında 23 Mayıs tarihinde yapılacak final karşılaşmasında Mike Tyson, mikrofonun başına geçecek.

RESMEN AÇIKLANDI

Mike Tyson’ın programı sunacağı programı düzenleyen All Elite Wrestling organizasyon şirketi tarafından Twitter’dan duyuruldu. Yapılan açıklamada “Demir Mike Tyson, Cody Rhodes ve Lance Archer arasında yapılacak ve şampiyonu belirleyecek ‘Double or Nothing’ final maçında sunucu olarak karşınızda olacak” denildi.

İşte yapılan paylaşım:

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla hayranlarını heyecanlandıran Mike Tyson’ın ringlere geri dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Mike Tyson, son olarak Instagram hesabından çalışmalarından derlediği bir paylaşımda bulunmuştu.

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