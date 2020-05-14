Kasımpaşa’da iki futbolcuda corona virüsü tespit edildi

Süper Lig’de mücadele eden Kasımpaşa’da iki futbolcunun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Habertürk’ün haberine göre Kasımpaşa’da tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan testler sonucunda, iki futbolcuda corona virüsüne rastlandı.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin yeniden başlayacağını açıklamasının ardından testlere başlayan takımlardan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Erzurumspor’da da corona virüsüne rastlanmıştı. Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Fenerbahçe’de de ismi açıklanmayan bir yöneticinin corona virüsüne yakalandığı belirtilmişti.

Fenerbahçe’de 3, Beşiktaş’ta 8, Erzurumspor’da 11 kişinin corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı. Böylece Kasımpaşa ile birlikte futbol kulüplerinde corona virüsü testi pozitif çıkan kişi sayısı 24’e yükselmiş oldu.