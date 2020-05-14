Giresunspor’da alarm! Kulüp doktorunun testi pozitif çıktı…

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da yapılan testler sonucunda kulüp doktorunun corona virüs kaptığı belirlendi.

Giresunspor’dan yapılan açıklamada, “Takımımızda, 12 Mayıs Salı Pazartesi tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Yapılan testin sonuçlarına göre Kulüp Doktorumuz Ozan Erbil Alicanoğlu’nun test sonucu pozitif çıkmış olup, gerekli tedavilere ise başlanmıştır. Koronavirüs salgını ülkemizde görülmeye başladığı günden bu yana şehrimizdeki hastalara da hizmet veren doktorumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz..” ifadeleri kullanıldı