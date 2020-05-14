Ferrari’nin yeni pilotu Carlos Sainz Jr. oldu

Ferrari ile Sebastian Vettel yollarını ayırırken Scuderia’da Charles Leclerc’in yanında kimin yer alacağı resmen açıklandı. Renault’nun Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo ve McLaren’in İspanyol sürücüsü Carlos Sainz Jr’ın adaylar arasında yer aldığı yazılırken beklenen üzere kırmızı tulumu Carlos Sainz’ın giyeceği açıklandı.

Ferrari, 2021 ve 2022 sezonlarında koltuğunu 25 yaşındaki pilota teslim edecek. Takım patronu Mattia Binotto konuyla ilgili açıklamasında “Geride bıraktığı 5 sezonda Carlos ne kadar yetenekli olduğunu ispatladı ve bunun yanında hem teknik açıdan hem de karakter olarak takımımıza kusursuz bir şekilde uyum sağlayabilecek yeterlilikte olduğunu gösterdi” ifadelerine yer verdi.

2015’te Toro Rosso ile Formula 1 kariyerine başlayan Sainz, 2017 ve 2018’de Renault için yarışmıştı. 2019’da McLaren’e transfer olan Carlos Sainz Jr’ın babası efsanevi yarışçı Carlos Sainz’ın Dünya Ralli Şampiyonası’nda iki şampiyonluğu bulunuyor. Sainz, “2021’de Ferrari için yarışacağım için çok mutluyum ve takımla olan geleceğim için oldukça heyecanlıyım” açıklamasında bulundu.

Vettel ile başlayan domino etkisi!

Ferrari’nin bu hamlesi bir domino etkisi de yarattı. Renault’da hem beklediğini bulamayan hem de beklentileri karşılayamayan Daniel Ricciardo, 2021’de Carlos Sainz Jr’ın boşalttığı McLaren koltuğuna oturacak. Red Bull döneminde yedi yarış birinciliği bulunan 30 yaşındaki Ricciardo’nun takım arkadaşı ise Britanyalı Lando Norris olacak.

Renault’nun ise Ricciardo’nun yerine kimi getireceği henüz bilinmezken kulislerde Fernando Alonso’nun 2005 ve 2006’da dünya şampiyonlukları yaşadığı Renault’ya geri dönebileceği konuşuluyor. Nico Hulkenberg ve Sebastian Vettel de ihtimaller arasında yer alırken daha farklı sürprizler olabileceği de düşünülüyor.