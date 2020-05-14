Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu için iki aday!

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı konusunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde iki güçlü aday var: Erol Bulut ve Nenad Bjelica.

Yöneticilerin büyük çoğunluğu Bulut'un göreve gelmesini istiyor. Deneyimli hocayla TL üzerinden sözleşme imzalanmasının kulüp için büyük bir avantaj olduğu belirtildi.

Başkan Yardımcısı Erol Bilecik'in ofisinde gerçekleşen toplantıda, “Erol Bulut ligimizi yakından tanıyor ve başarıya aç bir teknik adam” görüşünde birleşildi.

KOÇ GÜÇLÜ BİR KİŞİ

Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'yla da görüşmeler sürüyor. Hırvat teknik adamın maliyeti her ne kadar yüksek gözükse de Başkan Koç, yabancı bir hoca seçeneğine sıcak bakıyor. Öte yandan Bjelica, Hırvat basınına şunları söyledi:

“İlk iki görüşme daha bilgilendiriciydi, son görüşmemizde tüm şartları konuştuk. Başkan Ali Koç, Türkiye'nin en güçlü insanlarından birisi. Finansal konular üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz kesin bir anlaşma yok.”

AVCI’YA İKİNCİ VETO

Bilecik’in ofisinde yapılan zirvede Abdullah Avcı ismi yine gündeme geldi. Fenerbahçe yönetimi, deneyimli hocanın Beşiktaş'ta yaşadığı başarısız döneme dikkat çekerek ikinci kez Avcı'nın adını seçeneklerden kaldırdı.