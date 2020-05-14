Emrah Başsan TFF’ye sitem etti: Söylenecek çok şey var ama susuyorum

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor yapılan Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının test sonucu pozitif çıktı.

Kulüp tesislerinin karantinaya alınması sonucu sosyal medya hesabından canlı yayın yapan başarılı orta saha oyuncusu Emrah Başsan, “ Şuan kulüpte karantinaya girdik. Umarım en kısa sürede bu durumu atlatırız. Allah bize sabır ve şifa versin. Aslında çok şey söylemek istiyorum ama şuan platform delikanlılığı yapmak istemiyorum. Herkes umarım aldığı kararlarla mutlu olur. Umarım her şeyin hayırlısı olur” dedi.