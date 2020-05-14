Eczacıbaşı Vitra genç pasör Elif Şahin’i kadrosuna kattı

Voleybolda sezonun sona ermesinin ardından Eczacıbaşı Vitra, bir yandan transfer çalışmalarına da başladı. Eczacı, Karayolları’nda forma giyen pasör Elif Şahin’in gelecek sezon turuncu-beyazlı formayı giyeceğini açıkladı.

Açıklamada “Karayolları Spor Kulübü'yle yaptığımız özel anlaşma doğrultusunda, Karayolları'nda oynayarak tecrübe kazanan Elif Şahin, yeni sezonda ilk defa formamızı terletecek. Genç ve yetenekli bir oyuncu olan Elif'in bizlerle güzel başarılara imza atmasını diliyoruz” denildi.

Elif Şahin kimdir?

2001 doğumlu Elif Şahin, 190 cm boyunda ve pasör mevkiinde görev yapıyor. Karayolları altyapısından yetişen Elif, Karayolları Genç Takımı ile 2017-2018 sezonunda Türkiye ikinciliği elde etti.

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Altyapı milli takımlarında da forma terletmiş olan genç yetenek, U18 kategorisinde dünya dördüncülüğü, U19 kategorisindeyse Avrupa dördüncülüğü ve Balkan ikinciliği elde etti.