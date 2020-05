Dele Alli hırsızlarla karşı karşıya geldi! Dehşet dolu anlar

İngiltere Premier Lig’de Tottenham forması giyen dünyaca ünlü yıldız Dele Alli, bıçaklı iki hırsız tarafından darp edildi ve soyuldu. Sportsmail’de yer alan habere göre maskeli hırsızlar, darp ettikleri Dele Alli’nin değerli eşyalarını ve saatlerini çaldı.

Evinde sevgilisi, kardeşi, kardeşinin sevgilisi ve çocukluk arkadaşı ile birlikte oturan Dele Alli, bir anda bıçaklı iki kişiyle karşı karşıya geldi. Hırsızlar ile tartışan ve müdahale etmek isteyen Dele Alli, aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yüzünden yaralandı. Canını zor kurtaran yıldız futbolcu, hırsızları değerli eşyalar ile birlikte kaçmasının ardından polise başvurdu.

Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen hırsızların yakalanması için polis, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Dele Alli ve arkadaşlarının, polisin olay yerine geldiği sırada yaşadıkları dehşet veren olay nedeniyle şokta oldukları belirtildi. Yaralanan Dele Alli’nin durumumun ise ciddi olmadığı açıklandı.

Dele Alli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Mesajlarınız için çok teşekkürler… Dehşet verici olay ama hepimiz iyiyiz. Desteğiniz için minnettarım” ifadelerini kullandı.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we're all okay now. Appreciate the support.

— Dele (@dele_official) May 13, 2020