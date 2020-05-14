Boateng, Beşiktaş’a sıcak ama indirime soğuk!

Beşiktaş’ın devre arasında yarım sezon kiraladığı, anlaşmasına bir yıllık da opsiyon koydurduğu Kevin-Prince Boateng, yönetimi zorlayacak gibi… Geldiği günden bu yana Beşiktaş'ta oynamaya dair sıcak mesajlar veren yıldız futbolcunun cephesinden sızan bilgiler bu kez olumsuz.

Boateng, Beşiktaş'ta devam etmek istese de indirime sıcak bakmıyor. Anlaşmaya göre tecrübeli oyuncu, 10 maçta oynarsa kontratı, 1.7 milyon Euro garanti ücretle bir yıl daha uzayacak. Mali sıkıntıda olan Beşiktaş, bunu 800 bin Euro bandına çekmek istese de Boateng'in, böyle bir rakamı kesinlikle kabul etmeyeceği belirtiliyor.