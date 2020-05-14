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Sözcü

Boateng, Beşiktaş’a sıcak ama indirime soğuk!

Ekonomik olarak zor zamanlardan geçen Beşiktaş, takımın yıldız isimlerinden Boateng'in 10 maç oynaması halinde 1 yıl uzayacak anlaşmasında indirime gitmek istiyor ancak Ganalı oyuncu buna yanaşmıyor.

08:17 -
Haberler Beşiktaş
Boateng, Beşiktaş’a sıcak ama indirime soğuk!

Beşiktaş’ın devre arasında yarım sezon kiraladığı, anlaşmasına bir yıllık da opsiyon koydurduğu Kevin-Prince Boateng, yönetimi zorlayacak gibi… Geldiği günden bu yana Beşiktaş'ta oynamaya dair sıcak mesajlar veren yıldız futbolcunun cephesinden sızan bilgiler bu kez olumsuz.

Boateng, Beşiktaş'ta devam etmek istese de indirime sıcak bakmıyor. Anlaşmaya göre tecrübeli oyuncu, 10 maçta oynarsa kontratı, 1.7 milyon Euro garanti ücretle bir yıl daha uzayacak. Mali sıkıntıda olan Beşiktaş, bunu 800 bin Euro bandına çekmek istese de Boateng'in, böyle bir rakamı kesinlikle kabul etmeyeceği belirtiliyor.

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