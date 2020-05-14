Beşiktaş kabus görüyor! Her yer karanlık!

Ekonomik olarak sınırda yaşayan büyük kulüplerin belki de en sıkıntılısı Beşiktaş. Son açıklanan mali raporlarla zararı tavan yapan siyah-beyazlılar, ışığı bir türlü göremiyor. Kısa süre önce Şampiyonlar Ligi'nden tarihi gelirler elde eden kulüp, şimdi mali çöküntü içinde. Gelirler dip yaptı, sponsorlar çekiliyor. Mevcut yönetim, sorunları çözme noktasında eleştirilirken SÖZCÜ, son dönemin fotoğrafını çekti. İşte Beşiktaş'ın karanlık tablosu:

1- VODAFONE FORMADAN ÇIKIYOR

Beşiktaş’ın ana destekçisi Vodafone, forma göğüs sponsorluğundan ayrılıyor. İmzalandığı 2013'ten bu yana iki kez uzatılan anlaşma bu sezon sonu bitiyordu. Vodafone, sözleşmedeki bir yıllık opsiyonu kullanmayacak. Anlaşma uzatılsa, bir yıl için kulübe 18 milyon TL ödenecekti. Beşiktaş, ekonomik kriz yaşanırken yeni sponsor bulmak zorunda.

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2- BORÇ 3 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Şubat ortasında yapılan 2020 yılının ilk divan kurulu toplantısında Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 961 milyon TL olarak açıklanmıştı. Geçen sürede borç 3 milyar sınırını aştı. Liglerin durduğu, Kartal Yuvası ve maç yayın gelirlerinin kesildiği süreçte zarar da tavan yaptı: 9 aylık dönemde 246 milyon TL. Yıl sonuna kadar zararın 500 milyon TL'yi bulması olası.

3- YARDIM KAMPANYASI RAFTA

Çebi yönetimi, ‘mali enkaz' olarak yorumladıkları mevcut dönemi yaşanabilir hale getirmek için bir yardım kampanyası planlıyordu. Fenerbahçe'nin ‘Fener Ol' kampanyasının benzerini yapacak siyah-beyazlıları, corona virüsü vurdu. İnsanların evlere kapandığı ve ekonomik olarak zorlandığı dönemde kampanya rafa kalkınca kriz tırmandı.