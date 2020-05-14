Almanya’da maçlar başlıyor… Joachim Löw’e bile izin yok!

Corona virüsü pandemisi nedeniyle askıya alınan Bundesliga bu hafta sonunda yeniden başlamaya hazırlanırken, seyircisiz oynanacak olan maçları Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw’ün dahi tribünlerden takip edemeyeceği öğrenildi.

Bild’de yer alan habere göre önlemlerin olabildiğince sıkı tutulacağı ve Löw için bile bir istisna yapılmayacak.

2021’e ertelenen Euro 2020’ye hazırlanmakta olan Joachim Löw, bu kararla Timo Werner, Kai Havertz ve Serge Gnabry gibi genç yetenekleri kalan haftalarda canlı olarak izleyemeyecek.

Heyecan dev derbiyle başlıyor!

Avrupa’da futbol heyecanı Bundesliga’nın 26. hafta maçları ile başlarken açılış günü olan cumartesi günü Borussia Dortmund, Ruhr Derbisi’nde Schalke 04’ü konuk edecek. Bundesliga ve Bundesliga’da maçlar S Sport 2’den ve S Sport Plus uygulamasından takip edilebilecek.

S Sport2, Kablo TV 241. Kanal, TV+ 78. Kanal ve Vodafone TV 12. Kanal'da sporseverlerle buluşuyor.