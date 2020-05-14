Ahmet Nur Çebi’den açıklama: Bu ortamda futbol oynanamaz

Beşiktaş, yapılan testler sonucunda 8 kişide corona virüs tespit edildiğini duyurmuştu, yapılan ikinci açıklamada Ahmet Nur Çebi’nin testinin de pozitif çıktığı bildirildi. Ahmet Nur Çebi, konu hakkında gazeteci Candaş Tolga Işık’a açıklamalarda bulundu.

‘KURALLARA DİKKAT ETMEME RAĞMEN…’

Işık, başkan Çebi’nin sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı “Tüm kurallara dikkat etmeme, tedbirleri almama rağmen oldu bu… İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Yönetim kurulu olarak başından beri aynı noktadayız: Bilim Kurulu’nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz”

Az önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile konuştum “Tüm kurallara dikkat etmeme, tedbirleri almama rağmen oldu bu… İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. YK olarak başından beri aynı noktadayız: Bilim Kurulu’nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz.” dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) May 14, 2020

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