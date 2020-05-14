2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği’nin talebi kabul edildi! TFF’ye teşekkür mesajı…

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, liglerin başlama tarihinin ertelenmesi taleplerini kabul eden Türkiye Futbol Federasyonu’na teşekkür etti.

Nihat Özdemir’in başlangıç tarihi olarak 12 Haziran’ı açıkladığı basın toplantısı sonrasında bir dilekçe veren ve sezonun iptali veya başlangıcının ertelenmesini isteyen birliğin talebi erteleme şeklinde kabul edildi.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları kulüplerin talebi üzerine 18 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak. Öte yandan 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği’nin TFF’ye teşekkür açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bilindiği üzere 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği olarak Covid-19 pandemi sürecinde alt lig kulüplerimizin sıkıntıları ve kulüplerimizin eğilim yoklaması sonrası demokratik görüşlerini 8 Mayıs 2020 Cuma günkü dilekçemiz ile Federasyonumuza iletmiştik. Federasyonumuzun bugünkü kararı ile kulüplerimizin fikirlerine verdiği değeri, imkanları kısıtlı alt lig kulüplerimizin futbolcu, teknik ekip ve personellerinin sağlığına verdiği önemi göstermiştir.

Bu bağlamda Sayın Nihat Özdemir’e ve Türkye Futbol Federasyonu’na teşekkür eder, sürecin ülkemiz ve Türk futbolu açısından hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu”