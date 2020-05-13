World Athletics’ten Diamond League’e corona ayarı

Türkiye Atletizm Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) Diamond League için yeni takvimi duyurduğu belirtildi. World Athletics, küresel salgın nedeniyle üç aydır duran faaliyetlerin yazın sonuna doğru yeniden başlamasını öngörüyor.

Buna göre, yeni açıklanan takvimde Diamond League’in iki etabı iptal edildi ve sezonluk puan sistemi bu yıl için rafa kaldırıldı. Bu yıl 11 etaptan oluşan lig, 14 Ağustos'ta Monaco’da başlayacak ve her yarış bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Açıklamada, yeni takvimin corona virüsünün genel seyrine göre yapıldığını, acil bir durumda yeniden revize edilebileceği notu da düşüldü. World Athletics, bu yıl ulusal şampiyonalar takviminin de 8-9 Ağustos hafta sonundan itibaren yapılmasını önerdi.