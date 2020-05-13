Vida takımda kalmak istiyor!

3 milyon Euro'yu aşkın maaşı ve transfer piyasasındaki popülerliği nedeniyle Beşiktaş yönetiminin satışını düşündüğü isimlerden Domagoj Vida'nın geleceğiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Hırvat yıldızın menajeri Uğur Avadan, ayrılık iddialarını yalanladı.

Avadan, “Bize gelen resmi bir teklif yok. Beşiktaş'a da olduğunu sanmıyorum. Vida, Beşiktaş'ta çok mutlu. Türkiye'yi seviyor” dedi. Maaş indirimi yönünde bir görüşme yapmadıklarını belirten Avadan, “Transfer iddiaları hep çıkıyor ama Vida, sonunda hep Beşiktaş'ta kalıyor. Yine öyle olacağını düşünüyorum” diye konuştu.