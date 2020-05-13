Vakıfbank Genel Menajeri Pelin Yüce Falay: ‘Bu süreçte en çok üzülen kulüp biz olduk…’

Corona virüsü pandemisi nedeniyle voleybol sezonu sona erdi. Önce CEV, Avrupa kupalarını iptal etti, daha sonra da Türkiye Voleybol Federasyonu, profesyonel liglerin tescil edildiğini açıkladı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde üst üste sekizinci, toplamda da 12. kez yarı finale yükselen; ligde ise 22 maçının 21’ini kazanarak normal sezonu lider bitiren Vakıfbank; bu kararlardan en çok etkilenen kulüpler arasında yer aldı.

Sorularımızı yanıtlayan Vakıfbank Genel Menajeri Pelin Yüce Falay kararı değerlendirdi ve federasyonun kararını saygıyla karşıladıklarını ifade etti.

Kulüp olarak kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu karar voleybol camiasına hayırlı olsun. Bizim için insan sağlığı tüm başarılardan daha önemlidir. Federasyonumuzun almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyoruz. Büyük emek vererek lider tamamladığımız ligin böyle bitmesini arzu etmezdik. Ama şartlar bizi buraya getirdi. Gelecek sezon tek hedefimiz; bu sezon iptal olması nedeniyle kazanamadığımız tüm kupaları kazanmak olacak. Ama öncelikle bu salgının bir an önce bitmesini temenni ediyorum.

VakıfBank ligde ve Avrupa’da dolu dizgin gitmekteydi ve yarıştığı bütün kulvarlarda da favori konumdaydı. Bu iptal kararı oyuncuları ve teknik heyeti nasıl etkiledi?

Dünya Şampiyonası’nın ardından iyi bir form yakalamıştık. 1 Ocak’tan bu yana oynadığımız 16 resmi maçı da kazandık. Ligde 22 maçın 21’ini kazanarak normal sezonu lider olarak bitirdik. Şampiyonlar Ligi’nde üst üste sekizinci, toplamda da 12’nci kez yarı finale yükselmiştik. Her iki kulvarda da şampiyonluğun favorisiydik. Bu süreç nedeniyle en çok üzülen kulüp olduğumuzu söylemek yanlış olmaz. Tüm takımda bir burukluk oldu ama sağlık her şeyden önce gelir.

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En önemlisi Türkiye’ye beşinci Avrupa şampiyonluğumuzu getirebilirdik. Bu hedefimizi gelecek sezona erteledik diyelim. Sezon boyunca göstermiş oldukları performans nedeniyle oyuncularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Onlar adına da bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkanımız Abdi Serdar Üstünsalih’e, yönetim kurulu üyelerimize ve VakıfBank ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.

Siz de ‘önce sporcu sağlığı’ diyerek karara saygı gösterdiğinizi ifade ettiniz. Baştan beri görüşünüz bu yönde miydi, bir istişare süreci oldu mu?

Baştan sona aynı çizgideydik. Ligimizin normal sezonunu lider olarak bitirmiştik. Ligin tescil edilip, bizim şampiyon ilan edilmemiz de seçeneklerden birisiydi. Çünkü ortada tüm kulüplerin büyük emeği var. Ama federasyonumuz böyle bir karar aldı, buna saygı duyuyoruz.

Çalışmalar nasıl devam ediyor?

Oyuncularımız çalışmalarına evlerinde devam ediyordu. O dönemde liglerin oynanmasına yönelik planlamalarımızı yapıyorduk. Her duruma hazırlıklı olmak zorundaydık. Şu anda uzun bir araya girdik. Bu karar sonrası yeni sezon için yol haritamızı belirleyeceğiz. Çıkacak her karar için planımız hazırdı, bu doğrultuda hareket edeceğiz.

Gelecek sezona hazırlık süreciniz nasıl olacak? VakıfBank bir takvim belirledi mi?

Yetkililer eski hayatlarımıza dönmemizin zaman alacağını söylüyor. Voleybol camiası olarak bu yeni döneme adapte olmamız lazım. Federasyonumuzun bir çalışması olacaktır. Ligimizdeki takım sayısının 16’ya çıkması nedeniyle sezon erken açılacaktır. Bir takvimimiz var ama federasyonumuzun da kararlarını bekliyoruz.

Pandemi gelecek sezon için transfer politikanızı veya kadro yapma sürecinizi etkileyecek mi?

Her zaman 3-4 yıllık bir plan dahilinde çalışıyoruz. Bir sonraki hatta iki sezon sonraki kadromuzun nasıl olacağını planlıyoruz. Gelecek sezon için de şu anda kadromuzu büyük oranda şekillendirdik, koruduk. Genç bir takımız… Kadromuzda altyapımızdan yetiştirdiğimiz çok fazla oyuncu bulunuyor. Kulübümüzün değerlerine öncelik veriyoruz.

Zhu Ting, Tokyo 2020 için VakıfBank kariyerine ara vermişti. Ancak oyunlar 2021’e ertelendi. Zhu Ting sürecinde son durum nedir?

Zhu Ting’in yeri bizde ayrıdır. Çin Olimpiyat Komitesi, geçtiğimiz sezon başında olimpiyat nedeniyle Çinli oyuncuların ülkesinde oynamasını istemişti. Bu yüzden sezon başında aramızda ayrılmıştı. Ama pandemi nedeniyle olimpiyatlar da ertelenmek zorunda kaldı. Çin Olimpiyat Komitesi’nin kararının gelecek sezon da devam edeceğini düşünüyorum.