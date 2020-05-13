Trabzon, İstanbul’u solladı!

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören dört büyük kulübün 9 aylık finansal raporları açıklandı. KAP'a bildirilen, koronavirüs salgını öncesi dönemi yansıtan tablolara göre mali durumu en iyi kulübün Trabzonspor olduğu görülüyor. 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 63 milyon TL zararda olan bordo-mavililer, Nisan 2020 verilerine göre 23 milyon TL kâra geçti. Artıda olan diğer kulüp ise Galatasaray. Ancak sarı-kırmızılıların kârı, gelirlerin azalması nedeniyle büyük ölçüde düştü.

SALGIN SONRASI BELİRSİZLİK

Fenerbahçe’nin bir önceki döneme göre borç yükünü azalttığı ve zararını 102 milyondan 36 milyon liraya indirdiği gözlemleniyor. En kötü durumda olan kulüp ise Beşiktaş. Siyah-beyazlıların zararı bir önceki tabloya göre 40 milyon TL artmış durumda. Trabzonspor'un tablosunu oyuncu satışı, maaş yükünün azaltılması ve genç/yerli futbolcu tercihi düzeltirken salgın döneminin, dört büyük kulübün mali yapısında ağır hasar bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SON DÖNEM

KULÜP…………..KAR/ZARAR (TL)

Trabzonspor…+ 23 milyon 228 bin

Galatasaray……+ 3 milyon 973 bin

Fenerbahçe…… – 36 milyon 709 bin

Beşiktaş……… – 246 milyon 175 bin

ÖNCEKİ DÖNEM

KULÜP…………..KAR/ZARAR (TL)

Galatasaray….+ 80 milyon 984 bin

Trabzonspor…. – 63 milyon 212 bin

Fenerbahçe…. – 102 milyon 604 bin

Beşiktaş……… – 206 milyon 359 bin

TOPLAM DEĞİŞİM

KULÜP………..ARTIŞ/AZALIŞ (TL)

Trabzonspor…+ 86 milyon 440 bin

Fenerbahçe…..+ 65 milyon 895 bin

Beşiktaş……….. – 39 milyon 816 bin

Galatasaray……. – 77 milyon 11 bin