Trabzon, İstanbul’u solladı!

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören dört büyük kulübün 9 aylık finansal raporları açıklandı. KAP'a bildirilen, koronavirüs salgını öncesi dönemi yansıtan tablolara göre mali durumu en iyi kulübün Trabzonspor olduğu görülüyor. 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 63 milyon TL zararda olan bordo-mavililer, Nisan 2020 verilerine göre 23 milyon TL kâra geçti. Artıda olan diğer kulüp ise Galatasaray. Ancak sarı-kırmızılıların kârı, gelirlerin azalması nedeniyle büyük ölçüde düştü.
Fenerbahçe’nin bir önceki döneme göre borç yükünü azalttığı ve zararını 102 milyondan 36 milyon liraya indirdiği gözlemleniyor. En kötü durumda olan kulüp ise Beşiktaş. Siyah-beyazlıların zararı bir önceki tabloya göre 40 milyon TL artmış durumda. Trabzonspor'un tablosunu oyuncu satışı, maaş yükünün azaltılması ve genç/yerli futbolcu tercihi düzeltirken salgın döneminin, dört büyük kulübün mali yapısında ağır hasar bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.
KULÜP…………..KAR/ZARAR (TL)
Trabzonspor…+ 23 milyon 228 bin
Galatasaray……+ 3 milyon 973 bin
Fenerbahçe…… – 36 milyon 709 bin
Beşiktaş……… – 246 milyon 175 bin
KULÜP…………..KAR/ZARAR (TL)
Galatasaray….+ 80 milyon 984 bin
Trabzonspor…. – 63 milyon 212 bin
Fenerbahçe…. – 102 milyon 604 bin
Beşiktaş……… – 206 milyon 359 bin
KULÜP………..ARTIŞ/AZALIŞ (TL)
Trabzonspor…+ 86 milyon 440 bin
Fenerbahçe…..+ 65 milyon 895 bin
Beşiktaş……….. – 39 milyon 816 bin
Galatasaray……. – 77 milyon 11 bin