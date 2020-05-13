TFF’den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik

TFF’den yapılan yazılı açıklamada, “TFF Yönetim Kurulu, 13.05.2020 tarihli toplantısında, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına Geçici Madde 9 eklenerek, daha önce 14.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile eklenen Geçici Madde 7 ile uzatılan Finansal Rapor Gönderim tarihlerinin revize edilerek Talimatın EK XII / B. Finansal Raporların Gönderim Takvimlerinin 31 Mayıs 2020’dan 30 Haziran 2020’ye ve 30 Haziran 2020’den 31 Temmuz 2020 tarihi olarak uygulanmasına karar vermiştir” denildi.