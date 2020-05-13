Önder Özen: Çıkın bir şeyler söyleyin! Mutlak itaat iyi bir şey değil…

Futbol yorumcusu Önder Özen, beIN Manşet programında futbolun gündemini değerlendirdi. İşte o yorumlar…

‘FUTBOLCULARIN DA BİR ŞEYLER SÖYLEMESİNİ BEKLERİM’

Hafta sonu Bundesliga başlıyor, bizim için ve herkes için süper bir test. Dilerim onlar da hiçbir şey olmadan atlatma şansına sahip olurlar, bütün insanoğlu için aynı şeyleri diliyoruz. Futbolun en temel unsuru, futbolcu. Futbolcuların görüşleri alınmaksızın başlatmak, kolay gözükmüyor. Futbolcuların da bu konuda bir şeyler söylemesini beklerim.

‘MİLLİ TAKIM’IN KAPTANI YOK MU?’

Benim futbolculardan beklentim, çözümün bir parçası olmaya çalışmak. Bu sessizlik iyi değil. Bizim Milli Takımımızın kaptanı yok mu? A Milli Takımımızın özel oyuncuları yok mu?

‘ÇIKIN BİR ŞEYLER SÖYLEYİN’

Milli Takım kaptanları, çıkın bir şeyler söyleyin. Büyük takımların kaptanları, çıkın bir şeyler söyleyin. Yerli veya yabancı, çıkın bir şeyler söyleyin. Bu kadar da sessiz olmayın, futbolun ana unsuru sizsiniz. ‘Evde antrenman yapıyorum, futbolu çok özledim.’ demekten başka bir şey yok. Buradan öneriyorum, 18 takımın kaptanı, çıkın siz de bir birbirinizle görüş alışverişi yapın.

‘BU KADAR İTAAT ETMEYİN’

Mutlak itaat, o kadar iyi bir şey değil. Bu kadar itaat etmeyin, çıkın ve fikrinizi söyleyin. Eğer, ‘Gladyatör müyüz?’ diye soracaksanız, önce kendinize bakmanız lazım.

‘ADAYLAR İKİYE İNMİŞSE…’

N. Bjelica – Erol Bulut haberi hakkında Önder Özen: Fenerbahçe’de adaylar ikiye inmişse, yüksek sesle söyleniyorsa, burada yavaş yavaş karar noktasına gelinmiş anlamı çıkar. Soru basit, ‘Hangi geçmiş, daha güvenilir bir gelecek hayal ettiriyor? Bjelica’nın geçmişte kazandıkları mı daha güvenilir bir gelecek vadediyor yoksa Erol hocanın burada yaptıkları mı daha güvenilir bir gelecek vadediyor Fenerbahçe’ye; bu soruya cevap verecekler. Sonra avantaj ve dezavantajları tartacak Fenerbahçe. Biz de ondan sonra o karara istinaden fikirlerimizi söyleyeceğiz. Ama %50-%50 gibi gözüküyor.

‘BİR SANİYE DÜŞÜNMEDEN BONSERVİSİ VEREBİLİR’

Muriqi’de flaş gelişme’ haberi hakkında Önder Özen: 20 milyon euro gelir gelmez, onu bilemem. Onu yöneticiler muhakkak test ediyorlardır. Championship’ten yükselecek takımlardan da teklif alacaktır. Eğer bu rakam geliyorsa, bir saniye düşünmeden Fenerbahçe, Vedat’ın bonservisini verebilir. Premier Lig’in ilgisi doğal. Çünkü Kosova Milli Takımı’nda yaptıkları çok güvenilir bir referans. Kosova, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde kurayı son torbadan çekiyor. 6 maç, 4 gol, 2 asist. Çok ciddi bir gösterge. Bir de İngiltere’ye gol attı… İngiltere için çok çarpıcı.

‘HASAN ŞAŞ 4. KEZ DE GELECEKTİR’

Hasan Şaş, kulübün insanı olması sebebiyle bu ayrılık hikayesinde biraz ketum davranacaktır. Herhangi bir kulüpten ayrılmıyor, kendi kulübünden ayrılıyor. Ama şunu biliyordur; Galatasaray’a 3 kez geldi, 4. kez de gelecektir muhakkak. Bu ayrılıklarda gösterdiğiniz tavır, bir sonraki buluşmadaki durumun belirleyicisi olur. O sebeple; ben konuşacağını, ondan bir haber çıkacağını zannetmiyorum. Kulübünü koruyacaktır.

‘SERİ İKİNCİ DEVRE İYİ BAŞLADI’

‘Terim kararını verdi’ haberi hakkında Önder Özen: Seri’nin genel performansını beğendim. 2. devreye çok iyi başladı. Özellikle Kadıköy’deki Fenerbahçe maçında filmi tek başında döndürdü. Neticede bu işin mali tarafları da var… Fatih hoca, Lemina’nın altını çok çizdi, olmadığı haftalarda onu çok aradıklarını söyledi. Lemina’nın da Galatasaraylılar’a, futbolseverlere hayal ettirdikleri, yaptıklarından çok daha fazla. Formda bir Lemina, kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil.

‘BENCE BU KARAR MAKUL’

TFF’nin 2. ve 3. Lig, Bölgesel Amatör Ligi 18 Temmuz’a ertelemesi hakkında Önder Özen: Bence makul. Dün akşam, 2. ve 3. Ligler Birliği Başkanı Volkan Can’ı izledim. O da çekincelerinden, seyahat konusundan, fiziki şartlar konusundan, bu fikri destekleyeceğini söylemişti. Uygun olmuş, tıpkı Volkan Bey’in söylediği gibi olmuş.

‘POTANSİYELİNİN ÇOK ÇOK ALTINDA’

Ljajic, kalmak istediğini söylüyordu. Beşiktaş, kendisini alırken hatrı sayılır bir bonservis ödedi, iyi de bir kontratı var.Herkesin içine sinmesi için Ljajic’in biraz gaza basması gerekiyor. Berbat bir sezon geçirdi aslına bakarsak. Yeteneğinin, potansiyelinin çok çok altında kaldı.

‘OPERASYON KISMINDA BAŞARILIYDI’

Trabzonspor, 2 sezondur, Sn. Ağaoğlu ile birlikte bir dönem geçiriyor. Her kulübün başkanı, yönetim kurulu kararlar veriyor. Bir kulübün başkanının 1 yılda vereceği yaklaşık 2000 civarı karar vardır, irili-ufaklı. Güne böldüğünüzde ne kadar karar verdiğiniz çıkar ortaya. Bunun bir de operasyon tarafı var. Oyuncuyla ayrılmak da bir operasyon gerektirir, kontratı uzatmak da. O operasyon kısmında, Trabzonspor’un inanılmaz başarılı gittiğini gördüm 2 sezondur. Doğru veya yanlış kararlar verdiler ama operasyon kısmını çok çabuk hallettiler.