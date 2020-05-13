Novi Pazar’da altı futbolcuda corona virüsü tespit edildi!

Sırbistan ikinci ligi Prva Liga’da mücadele eden Novi Pazar ekibinde altı futbolcuda corona virüsü tespit edildi. Fikret Medjedovic’in oyuncuların karantinaya alındığını ifade etti.

30 Mayıs’ta yeniden başlaması ve kalan dört maçın tamamlanması beklenen ligde şok etkisi yaratan gelişme üzerine kulübün genel sekreteri Fikret Medjedovic açıklamalarda bulundu.

Medjedovic, “Üç oyuncumuzun corona virüsü testi pozitif çıkmıştı başka üç oyuncumuzda daha virüs tespit edildi. Ve bu bizim sezonun kalanı için hazırlanmamızı oldukça güç kılıyor” dedi.

Oyuncular hakkında “Hepsinin durumu iyi ve umuyoruz ki en kısa sürede geri dönecekler” diyen Medjedovic, “Ancak şimdilik takımın kalanından izole edildiler ve tedavi görüyorlar” şeklinde sözlerini noktaladı.

Kulüp, Sırbistan’ın ağırlıklı olarak Boşnakların, Türklerin ve müslümanların yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar kentini temsil ediyor. Fenerbahçe taraftarları kardeş kulüp olarak gördükleri Novi Pazar’a zaman zaman destekte de bulunuyor.