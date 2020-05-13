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Nenad Bjelica’dan Fenerbahçe açıklaması: ‘En son 2 hafta önce…’

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı belirsizliğini korurken Sırp çalıştırıcı Nenad Bjelica'dan açıklama geldi.

11:54 -
Haberler Fenerbahçe
Nenad Bjelica’dan Fenerbahçe açıklaması: ‘En son 2 hafta önce…’

Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı iddia edilen Sırp teknik direktör Nenad Bjelica, sarı lacivertli ekiple görüştüğü iddialarını doğruladı.

Fanatik Gazetesi’ne konuşan deneyimli çalıştırıcı, “En son 2 hafta önce bir temasımız oldu. Daha sonra Fenerbahçe'den kimse ile görüşmedim” ifadelerini kullandı.

Anlaşma olmadığını sözlerine ekleyen Bjelica, “Şu anda ben de bekliyorum. Dolayısıyla yapabileceğim çok fazla bir açıklama yok. Türkiye'ye selamlarımı gönderiyorum” dedi.

Son olarak Dinamo Zagreb’i çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Lech Poznan, Avusturya Wien gibi ekiplerde görev aldı.