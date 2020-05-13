NBA’de patronlar ve oyuncular devam etmek istiyor!

Corona virüsü nedeniyle Mart ayında askıya alınan NBA’de takım sahipleri ve oyuncular sezona yeniden dönmek istiyor. 2 aylık aranın ardından NBA yönetimi de kararını en geç Haziran ayının ortasında verecek.

Yılda büyük bir ekonominin döndüğü organizasyonda yöneticiler gerekli sağlık önlemlerini alarak yeniden oyuncuların parkeye çıkmasını istiyor.

Lig, sezon devam ederse 30 takımın tümü için corona virüsü testini standart hale getirecek.

30 takımın geri dönüp dönmeyeceği, normal sezon maçlarının oynanıp oynanmayacağı veya daha fazla takıma playoff yapma şansı verecek bir play-in turnuvası olup olmayacağına dair herhangi bir karar alınmadığı söylendi.

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OYUNCULAR ANKETE YANIT VERDİ

NBA’de Oyuncular Birliği bölgesel temsilcileri, bölgelerinde yer alan oyunculara ‘bu sezon tekrar oynamak istiyor musun’ sorusunu yöneltti. Birliğin cevapların gizli kalması şartıyla yaptığı ankette çoğunluğun maçlara başlamak istediği belirtildi.

ESPN’in verdiği habere göre gayrı resmi bir anket yapılan oyuncuların büyük çoğunluğu, sezonun kalanının devamı konusunda olumlu oy kullandı.

Habere göre oyunculardan sadece ‘evet’ ya da ‘hayır’ sorusunun cevaplanması istendi ve ‘evet’ ankette çoğunluk çıkan şık oldu.