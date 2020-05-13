NBA’de iddiası olmayanlar sadece ‘play-off’ maçlarının oynanmasını istiyor

Corona virüsü pandemisi nedeniyle sezonun askıya alındığı NBA’de normal sezonun durduğu noktada play-off yarışı dışında kalan takımlar, sezonun direkt olarak play-off maçlarıyla devam etmesi gerektiği görüşünde.

Yahoo Sports’tan Chris Haynes’in haberine göre corona virüsü aşısının iki yıl daha çıkmayacağı yönündeki söylentiler oyuncuları tedirgin ediyor.

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Lige yakın kaynaklar, play-off yarışından elenen takımlardaki oyuncuların çoğu, konferanslarda ilk 8 sıranın play-off oynaması gerektiğini düşünüyor.

NBA koşulların güvenli hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor ancak Golden State Warriors gibi bazı iddiası kalmayan takımlar sezonun onlar için bittiğini varsayıp oldukça düşük tempoda hazırlıklarını sürdürüyor.