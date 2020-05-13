SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Merih Demiral yeşil sahalara geri döndü!

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral, geçirdiği ağır sakatlığın ardından yeşil sahada antrenmanlara başladı.

21:29 -
Haberler Futbol
Merih Demiral yeşil sahalara geri döndü!

İtalyan devi Juventus’ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral, ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından yeşil sahada antrenmanlara başladı.

Juventus tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Merih Demiral’ın iyileşmesinin kademeli olarak devam ettiği ve sahada çalışmalara döndüğü belirtildi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Başladık! #evenstronger

Merih Demiral (@merihdemiral)’in paylaştığı bir gönderi ()

Milli yıldız Merih Demiral da kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda antremandaki bir fotoğrafını koyarak, “Başladık” yorumunu yaptı.

12 Ocak 2020 tarihinde İtalya Serie A’nın 19. haftasında Juventus ile Roma arasında oynanan maçta sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih’in 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

antrenman italya juventus Merih Demiral sakatlık