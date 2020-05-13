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Sözcü

Merih Demiral sahalara döndü! İşte o paylaşım…

İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus forması giyen ve Ocak 2020'de AS Roma ile oynanan maçta sol diz ön çapraz bağları kopan milli futbolcu Merih Demiral antrenmanlara başladı.

19:42 -
Haberler Futbol
Merih Demiral sahalara döndü! İşte o paylaşım…

Juventus kulübünden yapılan açıklamada, “Oyuncular bireysel antrenman programlarına devam etti” ifadelerine yer verildi.

Antrenmanda yer alan diğer oyuncular ise; Bentancur, Bernardesci, Bonucci, Buffon, Chiellini, Cuadrado, De Ligt, Dybala, Pinsoglio, Pjanic, Ramsey ve Rugani oldu.

Adrien Rabiot ve Gonzalo Higuain ise hala yurt dışında oldukları için bireysel antrenmanda yer almadılar. Oyuncular İtalya’ya geldikleri anda 15 günlük bir karantinaya ihtiyaç duyacaklar. Merih Demiral da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sahalara geri döndüğünü müjdeledi.

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