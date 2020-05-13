Merih Demiral sahalara döndü! İşte o paylaşım…

Juventus kulübünden yapılan açıklamada, “Oyuncular bireysel antrenman programlarına devam etti” ifadelerine yer verildi.

Antrenmanda yer alan diğer oyuncular ise; Bentancur, Bernardesci, Bonucci, Buffon, Chiellini, Cuadrado, De Ligt, Dybala, Pinsoglio, Pjanic, Ramsey ve Rugani oldu.

Adrien Rabiot ve Gonzalo Higuain ise hala yurt dışında oldukları için bireysel antrenmanda yer almadılar. Oyuncular İtalya’ya geldikleri anda 15 günlük bir karantinaya ihtiyaç duyacaklar. Merih Demiral da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sahalara geri döndüğünü müjdeledi.