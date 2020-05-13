Bir Hollywood filminde duyunca şaşırmıştım. İngilizce’ye girip senaryoda doğru şekilde kullanılması ilgimi çekmişti. Kökeni Arapça olan ‘kısmet'in birkaç tanımı var TDK'da. Dördüncüsü şu: Talih, kader, şans. Basketbol ve voleybolun mevcut durumunu özetliyor.

Futbol Federasyonu, batık kulüpler yüzünden zorlanıyor. Elleri kolları bağlı. Ne karar alsalar problem. “Şimdilik devam” dediler, kıyamet koptu. “Tescil ediyoruz” veya “Beyaz sezon” deseler ne olur, düşünün!

Basketbol ve voleybol federasyonları ise Ankara'dan “Karar sizin” onayını alıp rahatladı, ligleri sonlandırdı. Avrupa'ya gideceklerin zaten belli olduğu bu iki branşta çoğunluk oynamak istemedi, fazla baş ağrısı çekmemek için ‘beyaz sezon' tercih edildi. İşte ‘kısmet' burada devreye giriyor.

Basketbolda…

– Efes, tarihinin en iyi sezonunda lig şampiyonluğunu göremedi.

– “Tahkim'e gideriz” diyen Büyükçekmece 3, İTÜ ise 2 galibiyetle Süper Lig'de kaldı.

– Yıllardır menajerlerin elinde oyuncak olan Canik Belediyesi, 20 maçta sıfır galibiyet ve eksi 673 averajla Kadınlar Süper Ligi'nden düşmedi.

Voleybolda…

– Kadınlarda Beylikdüzü 1, erkeklerde Arhavi 2 galibiyetle ligde kaldı.

– Kadınlarda VakıfBank, Eczacıbaşı'nı 2 kez yendiği; erkeklerde Fenerbahçe, en yakın rakibine 8 puan fark attığı sezonda lig şampiyonu olamadı.

Bunlar olurken…

Mali açıdan dibe vuran, amatör branşlardaki çalışanları 5-6 aydır para alamayan Beşiktaş, federasyonlara teşekkür etti!

İkinci başkanı “Amatör branşları kapatabiliriz” diyen, yöneticisi “Voleybolda küçüleceğiz” dedikten sonra çark eden Galatasaray, iki branştaki 4 ligin de devam etmesini isteyen tek kulüp olarak tarihe geçti!

Ne diyelim; kısmet!