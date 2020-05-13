Galatasaray Soma’yı unutmadı!

Galatasaray, 6 yıl önce bugün Soma’da yaşanan maden kazasında hayatlarını kaybeden madencileri unutmadı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “6 yıl önce bugün Soma’da yaşanan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Gün Kömür Karası” denildi.
6 yıl önce bugün #Soma‘da yaşanan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. #GünKömürKarası pic.twitter.com/Oi21dlkJVe
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 12, 2020