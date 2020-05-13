Felipe Melo G.Saray ayrılığını anlattı! ‘Kalmak benim için kolayı seçmek olurdu’

Galatasaray tarihine geçen yabancı oyunculardan biri olan, taraftarın çok sevdiği isimlerden Felipe Melo, sosyal medya üzerinde katıldığı bir canlı yayında kariyeriyle ilgili dikkat çeken anektodlar paylaşırken, Chiellini’nin kitabında kendisine “Saygısız, çok kötü oyuncu” demesine cevap verdi.

İşte Felipe Melo’nun açıklamaları…

Inter çocukluktan beri benim rüyamdı. Galatasaray’da tarih yazdım ve orada kalmak benim için kolayı seçmek olurdu. Taraftarlar için bir idoldüm. 3 yıllık sözleşme imzalayabilecek durumdaydım. Ancak ben yüzde 50 indirim yaptım ve Inter’e gittim. Kalbimi dinledim.

Şu anda Palmeiras’tan ayrılacağımı düşünmek kolay değil, 1 yıl daha sözleşmem var. Fiziksel olarak iyi durumdayım ve oynamak istiyorum. Futbolu bıraktığımda, en az birkaç yıl Miami’de yaşamak istiyorum.

“SURATINA YUMRUĞU GEÇİRDİM”

Cagliari ile bir maçımız vardı, Diego Lopez, Gilardino’nun suratına tükürmüş ve bana, yeni doğan kızıma hakaretler savurmuştu. Bana, ‘seni dışarıda bekleyeceğim’ dedi. Maçı son dakikada kazandık, tünelde onu gördüm. Hiçbir kelime etmedim, suratına yumruğu geçirdim.

“MAALESEF JUVE’YE GİTTİM”

Jose Mourinho başta olmak üzere birçok isim Fiorentina’dayken beni Inter’e transfer etmek istedi ancak maalesef ben Juventus’a gittim. Juventus için hiçbir zaman kötü konuşmadın ancak Milano derbisinde Inter formasıyla sahaya çıkmak benim için en iyi andı. 1-0 kazandık.

“CHIELLINI’YE KAFA ATTIM”

Chiellini’nin benimle problemi var çünkü Siena maçı vardı, ona kafa attım. Ondan sonra da hiç konuşmadım ve o kitap yazmış. Söylenmesi gerekeni söyledim. Juventus’ta binlerce şey yaşandı, kitap yazılacak olsa, ben daha önemli şeyler yazabilirdim.

Chiellini benden özür dilemedi ama olsun. Söylediklerinin sorumluluğunu alıyorsa problem yok. Kitabını sattırabilmek için sansasyon yarattı sadece. Javier Zanetti örneğini takip etmeliydi. Inter’in başkan yardımcısı oldu ve yazdığı kitapta Juventus’tan hiç bahsetmedi. Ayrıca insanlar ölüyorken, kitap çıkarmak çok da doğru değil.