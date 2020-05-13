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Sözcü

Erzurumspor’a corona şoku! 11 kişinin testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpten 11 kişinin yapılan covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

23:05 -
Haberler Futbol
Erzurumspor’a corona şoku! 11 kişinin testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor, 4’ü futbolcu olmak üzere kulüpten 11 kişinin covid-19 testinin pozitif çıktığını ve şüpheli 12 kişinin de tekrar teste gireceğini açıkladı.

BB Erzurumspor’dan yapılan açıklamada: “Erzurumspor'umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Detaylar ilerleyen süreçte paylaşılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, 1. Lig’de müsabakalar 19 Haziran tarihinde başlayacak.

Corona Erzurumspor test
Son güncelleme: 23:12 13.05.2020