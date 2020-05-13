Erzurumspor’a corona şoku! 11 kişinin testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor, 4’ü futbolcu olmak üzere kulüpten 11 kişinin covid-19 testinin pozitif çıktığını ve şüpheli 12 kişinin de tekrar teste gireceğini açıkladı.

BB Erzurumspor’dan yapılan açıklamada: “Erzurumspor'umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Detaylar ilerleyen süreçte paylaşılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

KAMUOYUNA: Erzurumspor'umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır. pic.twitter.com/5xhBE0XKT3 — BB Erzurumspor (@Erzurumspor) May 13, 2020

TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, 1. Lig’de müsabakalar 19 Haziran tarihinde başlayacak.