Ataşehir’de arazi riski

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanında bulunan Ataşehir'deki 38 dönümlük arazide haziran riski ortaya çıktı. Aziz Yıldırım döneminde 2018 yılında, Ülker ile yapılan anlaşma kapsamında bedelsiz olarak kulübe kazandırılan arsa üzerine Haziran 2020'ye kadar 90 bin metrekarelik inşaat yapılması karara bağlanmıştı. Ancak geçen sürede bu bölgeye herhangi bir inşaat yapılmadı.

Bu maddeye uyulmazsa, arsa yeniden Ülker Grubu'na geçecek. Araziye, konut, rezidans, butik otel ve Fenerbahçe Koleji inşaatı yapılması planlanmış, kulübün toplam 75 milyon Euro gelir sağlayacağı öngörülmüştü.