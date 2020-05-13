SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Artem Besedin’e dopingden 1 yıl men cezası

UEFA, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında forma giyen forvet Artem Besedin'e doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 1 yıl men cezası verdi.

SKOR DIŞ HABER
17:52 -
Haberler Diğer Ligler
Artem Besedin’e dopingden 1 yıl men cezası

Dinamo Kiev’in 24 yaşındaki forveti Artem Besedin yasaklı madde olan Fonturacetam kullanması nedeniyle futboldan 1 yıl men edildi.

UEFA’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, takımının 28 Kasım 2019’da Avrupa Ligi’nde İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaştığı maç sonunda yapılan testlerde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Besedin’e 1 yıl men cezası verildiği duyuruldu.

7 Ocak 2020’de soruşturma açıldıktan sonra yıldız futbolcu CAS’a başvurmadığı için kararın kesin olduğu belirtildi. Basedin’in cezası 19 Aralık’a kadar sürecek.

Artem Besedin doping men cezası
Son güncelleme: 17:55 13.05.2020