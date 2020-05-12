Thiem ‘Açlıktan ölmezler’ demişti… Herkes bu yanıtı konuşuyor: ‘Hesabımda bir kuruş bile yok’

Dünya tenisinin bir numarası Novak Djokovic’in, corona virüsü salgını sonrası yaptığı “Üst sıralarda yer alan tenisçiler, alt sıralarda yer alanlara maddi destekte bulunmalı” şeklindeki sözleri tartışma konusu olmuş, Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem, bu öneriye karşı çıkmıştı. Thiem, tenis sporcularının alt sıralarda olsalar bile maça çıkmazlarsa aç kalmayacaklarını savunan Thiem, onun yerine yardıma muhtaç olan insanlara ya da kuruluşlara destek vermeyi tercih edeceğini söylemişti.

Thiem’in bu düşüncesine Afrika’dan bir tepki geldi. Dünya sıralamasında 620. sırada yer alan Cezayirli tenisçi Innes Ibou, sosyal medya hesabından Thiem’e, Afrika’da tenisçilerin, özellikle de kadın tenisçilerin yaşadığı zorlukları anlattığı bir yanıt verdi. Cezayir’de doğru düzgün kort bulunmadığını anlatan Innes Ibou, bir tenisçinin başarılı olması için birçok zorlukla mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mütevazi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini belirten Innes Ibou, cevabında”Tenis hocası olan ailem sayesinde raket ile 6 yaşında tanıştım. Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Benim doğduğum gibi ülkelerde başarılı bir kadın sporcu olmak çok zor. Ailemin gösterdiği fedakarlıklar sayesinde rüyalarımın peşinden gidebildim” ifadelerini kullandı.

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“NE ÇEŞİT BİR ZEMİNDE ÇALIŞTIĞIMIZI TAHMİN BİLE EDEMEZSİN”

Cezayir’de parmakla sayılacak kadar az tenis tesisi bulunduğunu belirten Innes Ibou, cevabını şöyle sürdürdü:

“Genç kategoride tenis turnuvaları Cezayir’de yok denecek kadar az düzenleniyor. Büyük turnuvalar ise tenis kortların standartları karşılayamadığı için hiç yapılamıyor. Senin için de durum aynı mı bilmiyorum ama biz yağmur yağdığında spor salonlarında çalışıyoruz. Bu salonların yeterli donanıma sahip olmadığını da söylemek zorundayım. Ne çeşit bir zeminde çalıştığımızı ise tahmin bile edemezsin. Ancak bütün bunlar beni durdurmadı ve 14 yaşında dünyanın en önemli tenisçilerinden biri olmayı başardım. Gençler kategorisinde 1 numaraya kadar yükseldim. Dünya sıralamasında da 23. sıraya kadar yükseldim. Afrikalı bir kadın tenisçi olarak hiç de fena değil ne dersin? Ancak çok az genç Afrikalı bunları başarabildi. Benim ülkemde ise daha önce başaran yok.”

Sponsor sıkıntısından da bahseden Innes Ibou “Cezayir’de dev sponsor firmalar yer almıyor. Bazı yerel şirketlerden sponsorluk alabiliyoruz. Cezayir’de yetişen en iyi genç sporculardan biriyim ancak hesabımda bir kuruş bile yok. Bana değer veren insanların yardımları sayesinde rüyamın peşinden koşmaya devam ettim. Kimi tenis ekipmanları sağladı, kimi ise emeğiyle destekte bulundu. Senin gibi başarılı sporcular da hayallerimin peşinden koşmamı sağlıyor. Lütfen bunu mahvetme” dedi.

ABD’li tenisçi Venüs Williams da Innes Ibou’ya destek verdi. Innes Ibou’nun paylaştığı videoya yorum yapan Venüs Williams “Sen benim kahramanımsın” yazdı.