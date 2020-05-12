Teklif yağan Mike Tyson sessizliğini bozdu

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörleri arasında yer alan 53 yaşındaki Mike Tyson, sosyal medya hesabından yaptığı 5 saniyelik paylaşım ile ne kadar formda olduğu göstermişti. ABD ve Avustralya’dan ringlere geri dönmesi için teklif alan Mike Tyson, yeni bir video paylaştı.

Yaptığı çalışmalardan oluşan bir kolaj halindeki videoda Mike Tyson, hala ne kadar hızlı ve yumruklarını ne kadar sert olduğunu bir kez daha gösterdi. Mike Tyson, videonun sonunda “Geri döndüm” diyerek hayranlarını heyecanlandırdı. Efsane boksörün paylaştığı yeni video, kısa sürede milyonlarca insan tarafından izlendi.

İşte Mike Tyson’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım:

“KENDİMİ DURDURULAMAZ HİSSEDİYORUM”

Mike Tyson, geçtiğimiz aylarda Hotboxing with Mike Tyson adlı programında “Dövüş ve savaş sanatının nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Hayatım boyunca buna çalıştım. Bu nedenle ringe çıkmaya korkuyorum. Çünkü ben bir yok ediciyim… Bunun için doğdum. Ama artık içimde o duygu yok. O günler geride kaldı. İçim boş… Artık hiçbir şeyim” demişti.

Ancak Mike Tyson, geçtiğimiz haftalarda bu açıklamasının tam aksi bir yorumda bulundu. “Kendimi durdurulamaz hissediyorum” diyen efsane isim “Tekrar eskisi gibi hissediyorum. Savaş tanrısı egomu yeniden alevlendirdi ve yeniden savaşmamı istiyor” yorumunda bulundu.

Peş peşe yaşanan bu gelişmeler, Mike Tyson hayranlarını heyecanlandırdı.

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