Son dakika! Basketbol ve voleybolun ardından hentbolda da sezon tescil edildi!

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, TRT Spor’a yaptığı açıklama ile hentbolda profesyonel liglerin tescil edildiğini, şampiyon ilan edilmeyeceğini, küme düşme olmayacağını ve gelecek sezon kulüplerin Avrupa kupalarına ligdeki son sıralamalarına göre gideceğini açıkladı.

Eyüboğlu ayrıca gelecek sezon ile ilgili olarak sezon takvimi ve mücadele edecek takım sayısına, ilgili mevzuatın hükümlerine göre THF Yönetim Kurulu tarafından karar verileceğini açıkladı.

Bütün kulüplerin görüşünün alındığının altını çizen Eyüboğlu, “Bu karar sadece federasyonun almış olduğu değil, bütün kulüplerin ortak vermiş olduğu bir karar” ifadelerini kullandı.