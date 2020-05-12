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Sercan Yıldırım çılgınlığı! Dünya yıldızlarını geride bıraktı…

Futbolcu istatistikleri ve transfer veri tabanı olarak öne çıkan Alman internet sitesi Transfermarkt, sayfalarında en çok görüntülenen oyuncuları açıkladı. Futbolu bırakıp Survivor'da yarışmacı olan Sercan Yıldırım bir çok ünlü futbolcuyu geride bırakarak listede yer alarak herkesi şaşırttı.

18:13 -
Haberler Futbol
Sercan Yıldırım çılgınlığı! Dünya yıldızlarını geride bıraktı…

Futbolcu istatistikleri ve transfer veri tabanı olarak öne çıkan Alman internet sitesi Transfermarkt’in yaptığı “2020'de Transfermarkt üzerinde en çok ziyaret edilen futbolcular”sıralamasında Erling Haaland, Cristiano Ronaldo ve Lionel  Messi başı çekerken, Trabzonspor’un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth da 10. sırada yer aldı.

Süper Gol Krallığı yarışında da önde olan bordo-mavili forvetin gittikçe artan popülaritesi, birçok dünya yıldızının bulunduğu listede yer almasıyla teyit edildi.

Dünya yıldızlarının bulunduğu 20. kişilik listeye ülkemizde futbolu bırakıp Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor yarışması ile tekrar gündeme gelen eski futbolcu Sercan Yıldırım da 17. sıradan girdi.

Galatasaray, Bursaspor gibi takımlarda top koşturmasının ardından son olarak Karagümrük’ün yolunu tutan oyuncu, sıralamada Salah ve Hazard gibi isimlerin hemen ardından geldi.

Sercan Yıldırım ünlü yarışmada aldığı sayılarla takımına büyük bir avantaj sağlarken bu durum, ünlü ismin hakkındaki bilgilerin daha çok merak edilmesini sağladı ve bu listede üst basamaklarda yer almasını sağladı.

İşte “2020'de Transfermarkt üzerinde en çok ziyaret edilen futbolcular”…

 

  1. Erling Haaland (Borussia Dortmund)
  2. Cristiano Ronaldo (Juventus)
  3. Lionel Messi (Barcelona)
  4. Kylian Mbappe (PSG)
  5. Neymar (Paris Saint-Germain)
  6. Zlatan Ibrahimovic (Milan)
  7. Jadon Sancho (Borussia Dortmund)
  8. Bruno Fernandes (Manchester United)
  9. Christian Eriksen (Inter)
  10. Alexander Sörloth (Trabzonspor)
  11. Robert Lewandowski (Bayern Münih)
  12. Arda Turan – Kulüpsüz
  13. Kevin-Prince Boateng (Beşiktaş)
  14. Radamel Falcao (Galatasaray
  15. Mohamed Salah (Liverpool)
  16. Eden Hazard (Real Madrid)
  17. Sercan Yıldırım – Futbolu bıraktı
  18. Simon Falette (Fenerbahçe)
  19. Adama Traore (Wolverhampton Wanderers)
  20. Krzysztof Piatek (Hertha Berlin)

 

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Son güncelleme: 18:27 12.05.2020