Sercan Yıldırım çılgınlığı! Dünya yıldızlarını geride bıraktı…

Futbolcu istatistikleri ve transfer veri tabanı olarak öne çıkan Alman internet sitesi Transfermarkt’in yaptığı “2020'de Transfermarkt üzerinde en çok ziyaret edilen futbolcular”sıralamasında Erling Haaland, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi başı çekerken, Trabzonspor’un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth da 10. sırada yer aldı.

Süper Gol Krallığı yarışında da önde olan bordo-mavili forvetin gittikçe artan popülaritesi, birçok dünya yıldızının bulunduğu listede yer almasıyla teyit edildi.

Dünya yıldızlarının bulunduğu 20. kişilik listeye ülkemizde futbolu bırakıp Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor yarışması ile tekrar gündeme gelen eski futbolcu Sercan Yıldırım da 17. sıradan girdi.

Galatasaray, Bursaspor gibi takımlarda top koşturmasının ardından son olarak Karagümrük’ün yolunu tutan oyuncu, sıralamada Salah ve Hazard gibi isimlerin hemen ardından geldi.

Sercan Yıldırım ünlü yarışmada aldığı sayılarla takımına büyük bir avantaj sağlarken bu durum, ünlü ismin hakkındaki bilgilerin daha çok merak edilmesini sağladı ve bu listede üst basamaklarda yer almasını sağladı.

İşte “2020'de Transfermarkt üzerinde en çok ziyaret edilen futbolcular”…