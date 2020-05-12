Max Kruse: İçimde bir ev özlemi olduğunu hissettim

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse, Alman basınına açıklamalarda bulundu ve transferle ilgili konuşurken, Almanya’da tekrar oynama hayalinin olduğunu belirtti. Kruse’nin sözleri şu şekilde;

“KARAR VERMEK ZORUNDASIN”

Şu anda rekabet anlamında dezavantajlar oluşacak, bundan kaçmak imkansız. Bazı takımlar için önlemler adil değil. Böyle başlayıp başlamayacağına karar vermek zorundasın.

“TATİL YAPABİLECEK MİYİZ?”

Sezonun ne zaman biteceği biliniyor gibi ama yeni sezon ne zaman başlayacak. Tatil yapabilecek miyiz? Çünkü gelecek sezon Avrupa Şampiyonası olacak. Önceden belirlenen çok şey var ancak tam olarak nasıl gerçekleşeceğini kimse bilmiyor.

“İÇİMDE BİR EV ÖZLEMİ…”

Yeni tecrübelere açık olduğumu düşünsem de, içimde bir ev özlemi olduğunu, bir parçanın eksik olduğunu hissettim. Almanya benim evim ve tekrar Almanya’da oynamanın hayalini kuruyorum.

“MAAŞLAR NASIL ÖDENECEK”

Corona virüsü salgını sonrasında ekonomi nasıl olacak, maaşlar nasıl ödenecek, para nasıl hareket edecek, kulüpler oyuncuları göndermeye mi çalışacak ya da daha fazla transfer mi yapmak isteyecek, bilmiyorum. Şu anda tek bildiğim, gelecek yıl da burada gibi gözüküyorum.

“YAKIN BİR İLİŞKİMİZ VAR”

Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt ile aramda iyi bir ilişki var, hiç kopmadı. Önümüzdeki birkaç yılda da bunun değişeceğini sanmıyorum. Başka oyuncuların antrenörlerle olan ilişkisinden daha yakın bir ilişkimiz var.

“KULÜP, KATI BİR KURAL KOYDU”

İstanbul’dan kesinlikle ayrılmayacağımız konusunda kulüpten katı bir kural vardı. Almanya’ya gidebilirdim ama Türkiye uçuşları kapattı. Şu anda burada kalarak, içinde bulunduğumuz durumda en iyisini yapmaya çalışacağız.

“BEN ÜZERİME DÜŞENİ YAPIYORUM”

Herkes bu içinde bulunduğumuz durumda elinden geleni yapmaya çalıştı. Ben de üzerime düşeni yapıyorum. Kriz durumlarında herkes, ihtiyacı olanlara yardımcı olmalı. Biz de rol model olması gereken oyuncularız, ben de üzerime düşeni yapıyorum.

“SIRA DIŞI ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ”

Benim idmanlarımı kontrollü bir şekilde ve tedavi olarak sürdürmem gerekiyor. Normalde idmana 1, 1.5 saatte gitmemiz gerekiyor. Şu anda 20 dakikada tesise gidebiliyorum. Biz fizik tedavici ile birlikte çalışmam gerekiyor ancak henüz bu gerçekleşmedi. Sıra dışı zamanlardan geçiyoruz, herkese zaman tanımak lazım.