Mahmut Recevik: Mustafa Cengiz gayet sağlıklı durumda

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i ziyaret ettiğini söyledi.

Ziyareti sonrasında Mustafa Cengiz’in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve normal odasında dinlendiğini belirten Recevik, “Galatasaray’ı çok güzel günler bekliyor” diye ekledi.

Mustafa Cengiz’in sağlık durumu hakkında bir tweet atan Mahmut Recevik, “Bugün, öğleden sonra Başkanımız Mustafa Cengiz’i yönetim kurulu üyelerimizle hastahanede ziyaret edip, sağlığı hakkında bilgi aldık. Kendisi son derece sağlıklı, normal odasında dinleniyor. Tekrar acil şifalar diliyorum. Galatasaray’ı çok güzel günler bekliyor” ifadelerini kullandı.