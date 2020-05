Ian Wright kendisine gelen ırkçı mesajları paylaştı! ‘Coronaya yakalanırsam yüzüne öksüreceğim’

İngiltere Premier Lig’de uzun yıllar Arsenal forması giyen ve milli takımın değişmez isimlerinden biri olan eski golcü futbolcu Ian Wright sosyal medya üzerinden kendisine gelen aşağılayıcı ve ırkçı mesajları paylaştı. 56 yaşındaki Wright, Instagram’daki bir kişiden aldığı rahatsız edici mesajların bir dizi ekran görüntüsünü tweetledi.

Ian Wright’a gönderdiği ırkçı mesajlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde genç bir İngiltere vatandaşının polis tarafından ifadesi alınmıştı. Kariyerine BBC’deki spor programında sunuculuk yaparak devam eden Wright insanlara hakaret etmenin sosyal platformlarla birlikte giderek kolaylaştığını söyledi.

Instagram hesabı üzerinden kendisine gelen ırkçı mesajları paylaşan Ian Wright “Bu mesajlara bakmak istemediğimi biliyorum ama bunlar gerçekten beni derinden etkiledi. Bunu yazan bir çocuk! Bu çocuğun bana doğrudan ulaşabileceği bir platform var ve bunları gönderebilecek kadar da hiçbir şeyden endişe etmiyor” yazdı.

Ian Wright’a gelen ırkçı mesajlar arasında “Neredeyse 65 yaşındasın ve eğer coronaya yakalanırsam yüzüne öksüreceğim” ifadeleri en dikkat çekenlerden biri oldu.

I know I’m not meant to look at them but these messages still hit me so hard man. This is a child!!! “You are a fucking monkey”, “Cunt coon monkey nigger”. Direct message to me from Patrick O’Brien on IG. This kid as a direct line into me & is able to send this without any worry. pic.twitter.com/6noGvmkb4u

— Ian Wright (@IanWright0) May 11, 2020