Güntekin Onay: 40 kişi 1 ay kamp hayatı yaşar

Güntekin Onay, beIN Sports ekranlarında futbola güvenli bir şekilde geri dönüş ile ilgili önerisini dile getirdi. Onay, tüm takımlarda test yapıldıktan sonra 1 aylık kampa alınmaları gerektiğini söylerken, “Bence tek bir çıkış yolu var güvenli bir şekilde futbol oynatabilmek için; oyuncular, teknik adamlar, malzemeci, aşçı, doktor, bütün kulüp personeline test yaparsınız. Kaç kişiler, 40 mı, bu 40 kişiye test yaparsınız.

‘HİÇBİRİNDE VİRÜS OLMAYACAK’

Hepsi negatif çıkacak, hiçbirinde virüs olmayacak. Bu 40 kişi, izole bir şekilde, dış dünyayla bağı kesilmiş şekilde, 1 ay kamp hayatı yaşarlar. 40 tane negatif vakayı bir araya koyarsınız. Aynı şekilde diğer kulüpler de uygular. Burada tek sorun, seyahat. Yakın yerlere otobüsle gideceksin bu kafileyle. Uzak yerlere de özel uçakla gideceksin. Başka çaresi, güvenli çıkış yolu yok” ifadelerini kullandı.